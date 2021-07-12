Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував ситуацію з атлетами, які не поїдуть на Олімпійські ігри у Токіо через підозру у вживанні заборонених речовин.

Золотий і срібний призер попередніх Олімпійських ігор Олег Верняєв цього року не виступить на форумі. Гімнаст відсторонений на час розслідування з січня 2021-го. Боксер Євген Барабанов провалив допінг-тест. За це його виключили із заявки на ОІ-2020 та позбавили Україну однієї ліцензії. Ігри також пропустить триразовий чемпіон Європи з важкої атлетики Дмитро Чумак. Його звинувачують у порушенні одразу трьох пунктів антидопінгових правил: вживання заборонених речовин, спроба підкупу допінг-офіцера та ухиляння від здачі допінг-проб.

"Відсутність Верняєва психологічно позначилась на збірній зі спортивної гімнастики, адже це лідер, який йшов, я вважаю, на перемогу.

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У команді їм було б краще виступати разом, але є така проблема, далі побачимо. Над питанням Барабанова працюємо. Є проблеми, пізніше подивимося. Тому на Олімпіаду їде 158 спортсменів без урахування Барабанова", – цитує Вадима Гутцайта Tribuna.

Нагадаємо, цьогоріч збірна України вирушить у Токіо з найменшим складом за всю історію виступів на літніх Олімпіадах – 158 атлетів. Форум триватиме з 23 липня по 8 серпня. Ігри повинні були відбутися ще в 2020 році, однак через пандемію COVID-19 їх перенесли на це літо.

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