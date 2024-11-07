Збірна України зазнала першої вагомої втрати перед вирішальними матчами Ліги націй
Тренерський штаб Сергія Реброве не зможе розраховувати на представника Ла Ліги Віктора Циганкова.
Півзахисник Жирони Віктор Циганков не допоможе збірній України у матчах Ліги націй проти Грузії та Албанії, повідомляє "ТаТоТаке".
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За інформацією джерела, він не встиг відновитися після надриву задньої поверхні стегна. Остання МРТ показала, що Циганкову потрібен ще мінімум тиждень відновлення для повноцінних навантажень у загальній групі.
Нагадаємо, збірна України в рамках Ліги націй 16 листопада зіграє на виїзді з Грузією, а 19 листопада – з Албанією.
Після 4-х турів команда Сергія Реброва йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує з 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія.
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