Тренерський штаб Сергія Реброве не зможе розраховувати на представника Ла Ліги Віктора Циганкова.

Півзахисник Жирони Віктор Циганков не допоможе збірній України у матчах Ліги націй проти Грузії та Албанії, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, він не встиг відновитися після надриву задньої поверхні стегна. Остання МРТ показала, що Циганкову потрібен ще мінімум тиждень відновлення для повноцінних навантажень у загальній групі.

Нагадаємо, збірна України в рамках Ліги націй 16 листопада зіграє на виїзді з Грузією, а 19 листопада – з Албанією.

Після 4-х турів команда Сергія Реброва йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує з 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія.

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