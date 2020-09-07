Невдача в матчі Ліги націй проти Іспанії (0:4) стала найбільшою для "синьо-жовтих" з 2006 року.

Андрій Шевченко в матчі Іспанія – Україна зазнав найбільшої поразки у тренерській кар'єрі. До цього найбільшою невдачею "синьо-жовтих" під керівництвом української легенди був поєдинок Ліги націй проти Словаччини (1:4 16 листопада 2018 року). До сьогодні це була остання поразка України у всіх турнірах.

Іспанія – Україна – 4:0 – відео голів

Загалом для збірної України це третя поразка в історії з рахунком 0:4. Востаннє наша національна команда залишала поле з таким рахунком 14 червня 2006 року – після поєдинку чемпіонату світу проти тієї ж Іспанії. А ще одного разу Україна програвала 0:4 у 1995-му – тоді кривдниками стали хорвати.

Нагадаємо, Шевченко очолив національну команду після Євро-2016 та вивів команду на чемпіонат Європи-2020.

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