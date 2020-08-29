Підопічні Андрія Шевченка продовжують підготовку до матчів Ліги націй. Сьогодні, 29 серпня, після теоретичного заняття відбулось чергове тренування – уже п’яте на зборі. Тренерський штаб шліфує різні ігрові моделі та напрацьовує загальну структури гри, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Поки не всі гравці можуть повноцінно тренуватись. На Богдана Михайліченка лише очікують у розташуванні національної збірної (захисник Андерлехта напередодні допоміг своїй команді врятувати нічию у поєдинку з Остенде), натомість Віталій Буяльський змушений заліковувати травму і не зможе допомогти "синьо-жовтим" на старті Ліги націй.

Нагадаємо, півзахисник Динамо у матчі за Суперкубок України отримав пошкодження – забій колінного суглоба. Як наслідок, Буяльський залишився у Києві для проходження МРТ. Після медичного обстеження лікарі приписали Віталію роботу за індивідуальною програмою протягом семи днів.

До слова, поєдинок Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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