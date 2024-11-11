Півзахисник Динамо Віталій Буяльський не допоможе збірній України в листопадових матчах із Грузією та Албанією, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Нагадаємо, капітан Динамо був довикликаний у збірну України замість Віктора Циганкова, який не встиг відновитись після травми. Напередодні Буяльський провів весь поєдинок проти Полісся (2:1) в УПЛ.

До слова, в листопаді збірна України проведе два завершальні матчі у групі В1 Ліги націй. 16 листопада в 5-му турі "синьо-жовті" в Батумі на AdjaraBet Arena зійдуться з Грузією, а 19 листопада в 6-му турі в Тирані на стадіоні Air Albania зіграють проти Албанії. Наразі команда Реброва з 4 очками посідає останню сходинку квартету.

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