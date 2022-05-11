Команда Олександра Петракова матиме насичений графік підготовки до плей-офф відбору на ЧС-2022 та Ліги націй. Вже відомий третій із п'яти візаві.

Між благодійними поєдинками проти Борусії Менхенгладбах (сьогодні) та Рієки (18 травня) "синьо-жовті" проведуть матч з Емполі. Він запланований на 17 число, інформує офіційний сайт УАФ.

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Стартовий свисток на муніципальному стадіоні Карло Кастелані пролунає о 21:30 за київським часом. Усі кошти від продажу квитків будуть направлені на глобальну платформу підтримки України United24, запроваджену президентом Володимиром Зеленським. Вартість перепустки – 10 євро.

Також УАФ досягла згоди щодо матчів зі ще двома спаринг-партнерами, вони мають відбутись впродовж тижня перед півфіналом плей-офф відбору ЧС проти Шотландії, тобто у 20-х числах травня. Імена суперників будуть повідомлені після того, як сторони узгодять дату оприлюднення цієї інформації.

Як стверджував журналіст Ігор Бурбас, останніми візаві України будуть дві африканські збірні, але плани ще можуть корегуватись.

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