"Перший раз ми виграли з рахунком 3:2 вдома.

Шевченко патріотично виступив на мітингу в Лондоні: "Я дуже пишаюся бути українцем"

Другого разу ми зіграли внічию 1:1 у Москві, а я забив гол зі штрафного на останній хвилині. Це був 1999 рік, була погана погода. Ввечері напередодні заради нашої безпеки ми спали у будівлі посольства України", – цитує Шевченка Corriere della Sera.

Нагадаємо, вищезгаданий поєдинок відбувся 9 жовтня 1999 року у рамках відбіркового турніру до Євро-2000. Збірна Росії була близькою до перемоги після голу Карпіна зі штрафного, але на 87-й хвилині Андрій Шевченко ударом зі стандарту по високій траєкторії спрямував м'яч у площину воріт суперника, а воротар росіян Олександр Філімонов припустився грубої помилки, яка призвела до голу. Підсумкова нічия дозволила збірній України вийти у плей-офф того відбору, а Росія залишилася ні з чим.

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