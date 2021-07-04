Футболісти національної команди були приємно здивовані таким теплим прийомом, який влаштували їм фанати.

Сьогодні, 4 липня, збірна України повернулась в Україну після виступу на чемпіонаті Європи. В аеропорті "Бориспіль" відбулась урочиста зустріч з делегацією "синьо-жовтих".

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Окрім сотень уболівальників з національною символікою, до події також долучилися відомі зірки української естради – лідер гурту "ТНМК" Фоззі, соліст групи "СКАЙ" Олег Собчук та репер Ярмак. Вони разом з футболістами і тренерами збірної України та вболівальниками виконали на честь команди Гімн України.

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