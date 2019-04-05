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Збірна України з міні-футболу розтрощила Швейцарію

21:21 432 Читать на русском
Збірна України з міні-футболу розтрощила Швейцарію
Україна – Швейцарія / ukraineminifootball

Підопічні Євгена Задорожного знищили Швейцарію в товариському матчі (10:2).

Національна збірна України з міні-футболу провела товариський матч проти основної команди Швейцарії. Господарі поля розгромили суперника з рахунком 10:2. У складі збірної України виступали Андрій Хомин, Микола Іщенко, Олександр Романчук, відомі своїми виступами за різні клуби УПЛ з великого футболу.

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Міні-футбол. Товариський матч

Україна – Швейцарія – 10:2

Збірна України: Максим Максименко (Гріффін), Святослав Марканич (Фактотум) – Віктор Мельник, Михайло Гер, Віктор Цой (всі – Київміськбуд), Тимофій Листопад, Віктор Пантелейчук, Сергій Романовський (всі – Гріффін), Микола Кодацький, Олексій Драган, Андрій Хомин, Микола Іщенко, Олександр Романчук, Олександр Стецюк (всі – Фактотум), Євген Заєць (Альтернатива-Сервіт).

Теги
Микола Іщенко Микола Іщенко Збірна України
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