Збірна України з міні-футболу розтрощила Швейцарію

Підопічні Євгена Задорожного знищили Швейцарію в товариському матчі (10:2).
Національна збірна України з міні-футболу провела товариський матч проти основної команди Швейцарії. Господарі поля розгромили суперника з рахунком 10:2. У складі збірної України виступали Андрій Хомин, Микола Іщенко, Олександр Романчук, відомі своїми виступами за різні клуби УПЛ з великого футболу.
Футзалістка збірної України вдарила тренера в щелепу
Міні-футбол. Товариський матч
Україна – Швейцарія – 10:2
Збірна України: Максим Максименко (Гріффін), Святослав Марканич (Фактотум) – Віктор Мельник, Михайло Гер, Віктор Цой (всі – Київміськбуд), Тимофій Листопад, Віктор Пантелейчук, Сергій Романовський (всі – Гріффін), Микола Кодацький, Олексій Драган, Андрій Хомин, Микола Іщенко, Олександр Романчук, Олександр Стецюк (всі – Фактотум), Євген Заєць (Альтернатива-Сервіт).