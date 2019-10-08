Збірна України з міні-футболу розтрощила Гану і пробилась до 1/4 чемпіонату світу

Українська збірна надупевнено розпочала свої виступи у плей-офф чемпіонату світу з міні-футболу, який відбувається в Австралії.

Українці просто не помітили збірну Гани у матчі 1/8 фіналу світової першості, відвантаживши у ворота африканців вісім м'ячів без відповіді.

Голами за "синьо-жовтих" відзначилися Цой, Харченко (дубль), Андрієнко, Хомин, (хет-трик), і Заєць. До слова, на груповому етапі українці розгромили Ліван (3:0) і Нігерію (8:2), однак поступилися збірній Румунії (1:3).

У чвертьфіналі Україна 9 жовтня зіграє проти Угорщини, яка розгромила Колумбію з рахунком 22:0.

Нагадаємо, що українська команда зіштовхнулась з великими кадровими втратами перед турніром – візові проблеми призвели до того, що у Австралію прилетіли лише восьмеро футболістів з 22-ох дозволених. Ще трьох гравців дозволили взяти з місцевого клубу Козаки Перта.

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