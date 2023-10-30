Євро-2024 WU-19, ліга В, група 4, 3-й тур першого раунду відбору

Північна Македонія – Україна – 1:2

Голи: Села, 5 – Радіонова, 17 (пен.), Сербук, 28

Вилучення: Йованоська, 90+1 (ПМ)

Збірна України у попередніх матчах розбила Вірменію та Люксембург з однаковим рахунком 6:0. Північна Македонія громила суперниць скромніше, тому в останньому турі повинна була перемагати "синьо-жовтих".

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Дебют зустрічі склався для України проблемно – Села відкрила рахунок вже на 5-й хвилині зустрічі. Втім, підопічні Наталії Ігнатович перевернули гру на свою користь ще до перерви. Голи Радіонової та Сербук гарантували нашим дівчатам вихід у наступний раунд з максимумом очок.

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