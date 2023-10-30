Збірна України з максимумом очок пробилася у фінальний раунд відбору жіночого Євро U-19 – різниця голів 14:1
Жіноча збірна України гарантувал собі продовження боротьби за чемпіонат Європи U-19.
Євро-2024 WU-19, ліга В, група 4, 3-й тур першого раунду відбору
Північна Македонія – Україна – 1:2
Голи: Села, 5 – Радіонова, 17 (пен.), Сербук, 28
Вилучення: Йованоська, 90+1 (ПМ)
Збірна України у попередніх матчах розбила Вірменію та Люксембург з однаковим рахунком 6:0. Північна Македонія громила суперниць скромніше, тому в останньому турі повинна була перемагати "синьо-жовтих".
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Дебют зустрічі склався для України проблемно – Села відкрила рахунок вже на 5-й хвилині зустрічі. Втім, підопічні Наталії Ігнатович перевернули гру на свою користь ще до перерви. Голи Радіонової та Сербук гарантували нашим дівчатам вихід у наступний раунд з максимумом очок.
Збірна України продовжить боротьбу в лізі А. Жеребкування цього етапу відбудеться у грудні цього року. Команди поділять на 7 груп, переможці яких складуть Литві (господар) компанію у фінальній стадії Євро-2024 WU-19.
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