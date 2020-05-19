Збірна України з кіберфутболу зіграє з Грузією на European Nations Cup

20 травня о 19:00 збірна України з кіберфутболу у межах другого ігрового туру міжнародних онлайн-змагань #StayHome European Nations Cup зустрінеться із командою Грузії.

У турнірі, який організували Федерація кіберспорту України разом з Європейською кіберспортивною федерацією під егігою Української асоціації футболу, беруть участь команди з 12-ти країн. Він проходить у трьох дисциплінах – CS:GO, League of Legends та Pro Evolution Soccer (PES).

Збірну України з кіберфутболу в дисципліні PES у цих змаганнях представляють три гравці – Віталій Budb_proshe Литвинов, Максим Makson Андрасюк та Ігор Ighor_8 Любчак.

"Синьо-жовті" разом із колективами з Азербайджану, Грузії та Сербії потрапили до квартету 1. У груповому раунді українські кіберфутболісти грають три серії, кожна з яких триває до двох перемог. За перемогу в серії учасникам нараховують три очки, за поразку – нуль.

У дебютній серії European Nations Cup з Азербайджаном наш геймер повністю переграв свого опонента. 3:0 та 6:2 – Максим Makson Андрасюк не залишив шансів Фірузу Буксаєву та приніс українській команді перші залікові бали. Зважаючи на перемогу Сербії над Грузією, наразі українські кіберфутболісти ділять з представниками Балкан першу та другу сходинки у турнірній таблиці.

На черзі – важливе протистояння зі збірною Грузії, в якому українці у разі успіху можуть достроково забронювати собі путівку до раунду плей-офф! Завершать груповий етап "синьо-жовті" матчами із Сербією 27 травня (початок – о 19.00).

Нагадаємо, по дві найкращі команди з кожної групи та ще два колективи, що з найкращими показниками посядуть треті місця, кваліфікуються до наступної стадії турніру. У подальшому збірні змагатимуться в серіях на виліт до двох перемог, а фінальне протистояння триватиме до трьох перемог.

Усі ігри української збірної транслюються на YouTube-каналі Української асоціації футболу, тож долучайтеся до показу онлайн-баталій та підтримуйте збірну України з кіберфутболу на престижному міжнародному турнірі #StayHome European Nations Cup!

20 травня. 19:00. Європейський кіберфутбол: Україна – Грузія.

Тримаймо кулаки за наших хлопців!