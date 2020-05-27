Збірна України з кіберфутболу зіграє з фіналістом eEuro на European Nations Cup

27 травня о 19:00 збірна України з кіберфутболу в межах заключного групового туру міжнародних онлайн-змагань #StayHome European Nations Cup зустрінеться з командою Сербії.

У стартових серіях турніру з Азербайджаном та Грузією наші геймери переграли своїх опонентів. Максим Makson Андрасюк не залишив шансів Фірузу Буксаєву – 3:0 та 6:2, а Ігор Ighor_8 Любчак організував камбек у протистояннях з грузинськими кіберспортсменами – 0:1, 4:2 та 3:2.

Наразі, українцям протистоятиме віце-чемпіон eEuro 2020, збірна команда Сербії (серби поступилися у фіналі eEuro італійцям)!

Маючи однакову кількість очок за підсумками двох турів групового раунду #StayHome European Nations Cup, Україна та Сербія ділять першу/другу сходинку свого квартету. Тож останній матч кваліфікації набирає принципового значення для обох команд!

І хоча шанси на вихід до наступної стадії турніру мають дві найкращі команди кожної групи та ще два колективи, що з найкращими показниками посядуть треті місця, поступатися не збираються ні синьо-жовті, ні наші балканські суперники.

Нагадаємо, що турнір #StayHome European Nations Cup проходить під егідою Української асоціації футболу за ініціативи Федерації кіберспорту України та Європейської кіберспортивної федерації. У ньому беруть участь команди з 12-ти країн. Турнір проходить в трьох дисциплінах – CS:GO, League of Legends та Pro Evolution Soccer (PES).

Збірну України з кіберфутболу в дисципліні PES представляють Віталій Budb_proshe Литвинов, Максим Makson Андрасюк та Ігор Ighor_8 Любчак.

"Групові" суперники синьо-жовтих: Азербайджан, Грузія та Сербія.

Формат групового раунду: три серії матчів, кожна з яких триває до двох перемог. За перемогу в серії учасникам нараховують три очки, за поразку – нуль.

У подальшому збірні змагатимуться в серіях на виліт до двох перемог, а фінальне протистояння триватиме до трьох перемог.

Усі ігри української збірної транслюються на YouTube-каналі Української асоціації футболу, тож долучайтеся до показу онлайн-баталій та підтримуйте збірну України з кіберфутболу на престижному міжнародному турнірі #StayHome European Nations Cup!

27 травня. 19.00. Україна – Сербія. "Синьо-жовті" проти однієї з найкращих команд континенту!

Тримаймо кулаки за наших хлопців!