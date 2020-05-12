Збірна України з кіберфутболу візьме участь у European Nations Cup

13 травня стартує масштабне онлайн-змагання під назвою #StayHome European Nations Cup, який організовує Федерація кіберспорту України разом з європейською кіберспортивною федерацією.

Кубок, в якому разом з Україною візьме участь ще 11 країн, пройде з трьох дисциплін – CS:GO, League of Legends та Pro Evolution Soccer (PES).

Збірну України з кіберфутболу з дисципліни PES у цих змаганнях представлятимуть три гравці національної команди: Віталій Budb_proshe Литвинов, Максим Makson Андрасюк, Ігор Ighor_8 Любчак.

Усі 12 команд-учасниць турніру були розподілені на три групи. Україна потрапила до квартету 1 і змагатиметься у Pro Evolution Soccer з командами Сербії, Грузії та Азербайджану.

У груповому раунді українські кіберфутболісти зіграють три серії, кожна з яких триватиме до двох перемог (усього може бути проведено від 6 до 9 ігор). За перемогу у серії учасникам нараховуватимуть три очки, а за поразку – 0.

Дві найкращі команди з кожної групи та ще два колективи, що з найбільшою кількістю очок посядуть треті місця, кваліфікуються до раунду плей-офф. У подальшому збірні змагатимуться у серіях на виліт до 2 перемог, а фінальне протистояння триватиме до 3 перемог.

Прем’єрну серію на віртуальних футбольних полях PES збірна України проведе у середу, 13 травня, о 19:00 з командою Азербайджану. 20 травня о 19:00 українці зустрінуться в очному поєдинку з грузинами, а завершиться груповий етап матчами з Сербією (27 травня о 19:00).

Усі ігри української збірної транслюватимуться на YouTube каналі Української асоціації футболу!

Долучайся до онлайн-баталій та підтримай збірну України з кіберфутболу на престижному міжнародному турнірі #StayHome European Nations Cup!