Сьогодні, 15 березня збірна України з кіберфутболу в дисципліні Pro Evolution Soccer стартує у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи серед електронних команд eEuro-2021.

У відбірному турнірі континентальної першості українська команда, представлена двома гравцями, Сергієм Sergobibika Марченком та Ігорем ighor_8 Любчаком, зіграє у групі A зі збірними Іспанії, Фінляндії, Північної Македонії та Естонії. Геймери змагатимуться між собою у грі PES 2021 на платформі PlayStation 4.

Українська асоціація футболу наживо транслюватиме всі матчі синьо-жовтих під час першого ігрового дня відбору eEuro-2021.

Безкомпромісні баталії за право бути серед найсильніших збірних континенту, професійні коментатори, флеш-інтерв’ю гравців після поєдинків і багато іншого ексклюзиву чекають на вас у кіберфутбольному стрімі на YouTube-каналі УАФ.

Долучайтеся до перегляду та підтримайте наших хлопців у прагненні потрапити на чемпіонат Європи з кіберфутболу!

Свої вісім поєдинків синьо-жовті проведуть за два ігрові дні – 15 березня та 12 квітня.

15.03.2021

18.00 Україна – Північна Македонія

20.00 Іспанія – Україна

21.00 Україна – Естонія

22.00 Україна – Фінляндія

12.04.2021

18.00 Північна Македонія – Україна

20.00 Україна – Іспанія

21.00 Естонія – Україна

22.00 Фінляндія – Україна

Час початку матчів – київський.

За перемогу в кожному поєдинку нараховуватимуться три очки, за нічию – одне, за поразку – нуль.

Переможець групи напряму потрапить на чемпіонат Європи, який проходитиме 9-го та 10 липня в Лондоні. Команда, яка посяде підсумкове друге місце, поведе боротьбу за вихід до фінального раунду eEuro-2021 у серії плей-офф.