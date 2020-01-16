Збірна України з кіберфутболу дізналася імена своїх суперників у відборі чемпіонату Європи

Сьогодні в Лестері відбулася церемонія жеребкування кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з кіберфутболу 2020 року.

Волею жереба синьо-жовті опинилися у групі Н, де поборються за вихід на еEURO-2020 зі збірними Уельсу, Фарерських островів, Андорри, Італії та Чорногорії.

Склад груп відбору на еEURO-2020

Група A: Англія, Сербія, Албанія, Іспанія, Латвія.

Група B: Словенія, Шотландія, Португалія, Румунія, Ліхтенштейн.

Група C: Швейцарія, Північна Македонія, Молдова, Казахстан, Боснія і Герцеговина.

Група D: Словаччина, Греція, Фінляндія, Норвегія, Азербайджан.

Група E: Австрія, Ізраїль, Ісландія, Росія, Польща.

Група F: Косово, Грузія, Північна Ірландія, Литва, Білорусь, Люксембург.

Група G: Угорщина, Гібралтар, Туреччина, Болгарія, Естонія, Німеччина.

Група H: Уельс, Фарерські о-ви, Україна, Андорра, Італія, Чорногорія.

Група I: Швеція, Сан-Марино, Данія, Мальта, Нідерланди, Ірландія.

Група J: Бельгія, Франція, Вірменія, Кіпр, Чехія, Хорватія.

Змагання у кваліфікаційних групах пройдуть у березні-травні поточного року. Фінальний турнір серед 16-ти кращих збірних відбудеться 9-10 липня в Лондоні.

Формат онлайн-кваліфікації на еEURO-2020

Груповий етап 1. Збірні з кожної групи зіграють між собою двічі, "удома" та "на виїзді". Щонайменше два гравці повинні змагатися в кожному поєдинку. Тобто якщо один гравець бере участь у "домашньому" матчі, інший повинен зіграти "на виїзді". Окрім того, у випадку, якщо команди складаються з трьох або чотирьох гравців, усі вони мають узяти участь у поєдинках хоча б один раз під час групового етапу.

Груповий етап 2. Переможець кожної групи першого етапу пройде безпосередньо до фіналу еEURO-2020. Команди, що посядуть друге місце в кожній групі, методом жеребкування будуть поділені на дві нові групи по п'ять збірних. Там вони знову зіграють між собою "вдома" та "на виїзді". Участь гравців із кожної збірної – така сама, як і на груповому етапі 1. Три кращі команди з кожної групи пройдуть до фіналу еEURO-2020.

За перемогу в кожному матчі команді зараховуються три очки, за нічию – одне, за поразку – нуль. За умови однакової кількості набраних балів критерії додаткових показників дзеркально відображатимуть аналогічні на футбольному Євро-2020.

Нагадаємо, що 30 листопада в Будинку футболу пройшов фінал національного відбору до збірної України з кіберфутболу. За його підсумками було сформовано першу в історії вітчизняну команду з цього виду спорту. До неї ввійшли два основні (Марченко, Литвинов) та два резервні (Андрасюк, Любчак) гравці. Менеджером синьо-жовтих став Костянтин Дем'яненко.