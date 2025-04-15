Збірна України зустрілась із Румунією у матчі 6-го туру кваліфікації до Євро-2026 з футзалу. Результат та огляд зустрічі читайте на "Футбол 24".

Футзал. Відбір до Євро-2026, 6-й тур

Україна – Румунія – 3:1

Голи: Фаренюк 16, Швед 25, Семенченко 31 – Маня 15

Попри те, що поєдинок не мав турнірного значення для румунів, вони дуже активно почали матч та створили для "синьо-жовтих серйозну конкуренцію на старті гри. Номінальні гості більше контролювали м'яч та намагалися підтискати українську збірну до власних воріт. Втім, перший хороший момент створили гравці нашої збірної – Жук бив з розвороту, м'яч від суперника пішов на кутовий. Румуни відповіли небезпечним ударом Іслая, Савенко врятував свою команду.

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На 15-й хвилині команда Румунії змогла відзначитись забитим м'ячем – Микитюк невдало скинув м'яч на Маню, а той пробив повз голкіпера. Українці відповіли відразу – Фаренюк класно замкнув передачу, забивши п'ятою.

У другому таймі збірна України заволоділа перевагою, Микитюк перехопив м'яч та віддав на Шведа, який переправив м'яч у ворота з гострого кута. Суперники дедалі більше фолили та швидко заробили для себе чотири фоли, після чого збірна України забила третій м'яч.Семенченко класно обігрався з Абакшиним, який забив у порожні ворота.

Надалі збірна Румунії намагалася грати з п'ятим польовим гравцем і періодично у нашого географічного сусіда виникали небезпечні можливості забити, але "синьо-жовті" все одно мали перевагу за ударами та довели матч до перемоги.

Збірна України набрала 18 очок у групі 1 після 6-ти турів, та з першого місця вийшла на Євро-2026, здобувши перемогу у кожному матчі кваліфікації.

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