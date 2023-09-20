ЧС-2024, кваліфікація, 2-й тур

Україна – Польща – 2:3

Голи: Корсун, 11, Педяш, 13 – Крєзель, 13, Ципун, 20, (аг.), Марек, 34

Після виносу Бельгії Україна зустрілась з наступним суперником у відборі до ЧС-2024 з футзалу – Польщею. "Синьо-жовті" повели в рахунку на 11-й хвилині, а на 13-ій рахунок вже був 2:1 на користь українців. Але перед самісінькою перервою Ципун зрізав м'яч у власні ворота – 2:2.

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А у другому таймі перемогу вирвати вдалось полякам – вирішальний гол на 34-ій хвилині забив Марек. Гра так і завершилась з рахунком 2:3 на користь Польщі.

Таким чином, Польща та Україна мають по 3 очки, а очолює групу B Сербія з 4 пунктами, яка розійшлась миром з Бельгією.

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