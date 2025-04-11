Збірна України зустрілась із Кіпром у матчі 4-го туру кваліфікації до Євро-2026 з футзалу. Результат та огляд зустрічі читайте на "Футбол 24".

Футзал. Відбір до Євро-2026, 4-й тур

Україна – Кіпр – 11:1

Голи: Жук, 4, 14, 18, 30, Мельник, 9, 23, 33, Семенченко, 9, Абакшин, 15, Зварич, 20, Первєєв, 24 – Хаджігеоргіу, 19

Україні необхідна була перемога, аби гарантувати вихід на Євро-2026. На папері все було доволі просто – бронзовим призерам ЧС-2024 треба було обіграти найгіршу команду групи 1 – Кіпр. "Синьо-жовті" одразу взялись за справу – вже на 4-й хвилині рахунок у грі відкрив Жук, після чого почалось справжнє пекло для кіпріотів.

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На 9-й хвилині українці забили аж двічі, відзначились Мельник та Семенченко, Жук, Абакшин, знову Жук і Зварич ще в першому таймі не залишили Кіпру шансів, який зміг відповісти лише голом Хаджігеоргіу. У другому таймі Мельник та Первєєв продовжили знущання з суперника (для останнього це був дебютний гол за збірну в офіційних матчах). Жук довів рахунок до двозначного, оформивши покер на 25-й хвилині. Цей гол став уже 13-м для Євгена, який є найкращим бомбардиром кваліфікації.

Варто додати, що збірна України набрала 12 очок у групі 1 після 4-х турів, гарантувавши собі вихід на Євро-2026. Румунія розташувалась на другій сходинці з 9 балами, Німеччина третя з 3 очками, а Кіпр з 0 балів останній.

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