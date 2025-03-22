Товариський матч

Red Flamingos (Бельгія) – Ліга дужих (Україна) – 0:1

Гол: Швидкий, ?

Матч проти Red Flamingos став першим у історії для збірної України (Ліги дужих). До складу "синьо-жовтих" викликані ампфутболісти з команд із різних куточків України: ФК Буревій (Київщина), МСК Дніпро (Черкаси) та Шахтар Сталеві (Донецьк). Більшість із них – військові та ветерани війни, які не лише повернулися до спорту, а й продовжують надихати інших своїм прикладом.

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Перший матч для Ліги дужих завершився мінімальною перемогою. Єдиний гол Сергія Швидкого дозволив тріумфувати "синьо-жовтим" у цій товариській зустрічі.

Варто додати, що перед поєдинком гравці національної збірної України разом з головним тренером Сергієм Ребровим зустрічалися з командою Ліги дужих та висловлювали підтримку.

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