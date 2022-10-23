Наші дівчата пробились до квартету насильніших збірних Європи.

Збірна України з футзалу серед жінок зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Напередодні "синьо-жовті" в основному раунді відбору Євро-2023 розписали бойову нічию з Польщею (1:1) і в якості лідерів квартету втретє в історії пробились на європейську першість. Раніше українки перемогли Нідерланди (5:2) та Хорватію (5:1).

Фінальну частину чемпіонату Європи за участю чотирьох збірних – переможців своїх груп основного раунду відбору (Іспанія, Україна, Португалія або Італія, Угорщина) заплановано на березень 2023 року.

Нагадаємо, на Євро-2019 та Євро-2022 наша збірна посідала четверте й третє місця відповідно.

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