Півзахисник Металіст 1925 Рамік Гаджиєв вибув на тривалий термін через травму, отриману у матчі 5-го туру УПЛ з Шахтарем, повідомляє "ТаТоТаке".

20-річний вінгер вийшов в основі, однак на 83-й хвилині вимушено покинув поле на ношах після зіткнення з Невертоном. За інформацією джерела, експрес-обстеження, проведене після гри, діагностувало у гравця перелом малої гомілкової кістки та розрив зв’язки.

За попередніми прогнозами, Гаджиєв повернеться до тренувального процесу не раніше, ніж через 5 місяців. Як наслідок, він пропустить чемпіонат світу U-20 (раніше повідомлялось, що Рамік потрапив у заявку збірної України на цей турнір).

Нагадаємо, Гаджиєв – вихованець Металіста 1925. Встиг пограти за молодіжні команди Руха та СК Дніпро-1. У поточному сезоні провів за харків'ян 5 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи.

