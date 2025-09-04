Нападник збірної України Роман Яремчук також не допоможе команді у завтрашньому матчі відбору до ЧС-2026 проти Франції.

Яремчук також вибув із заявки збірної України на вересневі матчі проти Франції та Азербайджану через пошкодження, про що повідомив наставник команди Сергій Ребров.

Мбаппе виділив лише одного гравця зі збірної України – зірка Реала здивував вибором та відзначив важливість матчу

Зазначається, що Роман травмувався у матчі за грецький Олімпіакос. Парадоксально, що Яремчук у цьому сезоні ще не виходив на поле у складі свого клубу. Це далеко не перша втрата України через травму – раніше Владислав Дубінчак замінив Віталія Миколенка в заявці. До цього Андрія Луніна замінив Георгій Бущан. Крім того, Богдан Михайліченко замінив Олександра Тимчика, а Назара Волошина перевели з резервного списку.

Нагадаємо, що Україна зіграє проти Франції та Азербайджану вже 5 і 9 вересня у кваліфікації ЧС-2026.