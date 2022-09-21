Збірна України дещо змінить заявку перед поєдинками з Вірменією і повторним проти Шотландії.

Віктор Коваленко пропустить весь вересневий цикл "синьо-жовтих", повідомила прес-служба УАФ.

Зінченко назвав приблизний термін повернення після травми

Хавбеку діагностували розрив привідного м'язу, який виявився доволі серйозним. Після першого матчу з Шотландією гравець Спеції не полетить до Вірменії, а відразу вирушить до Італії, де продовжить свою реабілітацію. Натомість у Віталія Миколенка все значно краще. Захисник Евертона залишається у розташуванні збірної України і ще може допомогти.

Нагадаємо, раніше через травми Олександр Петраков втратив Зінченка, Шапаренка, Бущана і Соболя.

Шотландія – Україна: онлайн-відеотрансляція матчу Ліги націй