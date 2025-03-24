Україна "відзначилася" неприємним досягненням за мотивами матчів проти Бельгії у плей-офф за елітний дивізіон Ліги націй.

Після того, як Україна не вийшла з групи Євро-2024 з рекордною кількістю очок для 4 місця, наша збірна продовжила встановлювати негативні досягнення.

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Цього разу підопічні Сергія Реброва стали першою командою в історії плей-офф Ліги націй, яка втратила перевагу у 2+ м'ячі після першої зустрічі й програла протистояння за сумою двох матчів. Щоправда, досягнення української збірної в той же ігровий день повторила національна команда Хорватії, яка програла серію пенальті Франції після 2:0 в першій зустрічі.

Нагадаємо, що збірна України після перемоги 3:1 над Бельгією поступилася "червоним дияволам" в гостях з рахунком 0:3 і не змогла пробитися до дивізіону А Ліги націй.

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