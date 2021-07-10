На форумі Україну представлятимуть 158 олімпійців у 25-ти видах спорту та 30-ти дисциплінах, повідомляє НОК.

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Українці виступатимуть у бадмінтоні, боксі, вільній боротьбі (також жіночій) і греко-римській, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), веслуванні академічному, веслуванні на байдарках і каное (веслувальному слаломі), гімнастиці спортивній, гімнастиці художній, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, стрільбі кульовій, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п’ятиборстві, тенісі, настільному тенісі, триатлоні та фехтуванні.

Найбільше вітчизняних спортсменів змагатимуться у легкій атлетиці – 47. На Олімпіаді не виступить золотий і срібний призер попередніх форумів Олег Верняєв. Гімнаст відсторонений на час розслідування з січня 2021-го. Також Ігри пропустить триразовий чемпіон Європи Дмитро Чумак, важкоатлета звинувачують в спробі підкупу офіцерів допінг-контролю.

Це найменший склад нашої збірної за всю історію виступів на літніх Олімпійських іграх. У 1996 році Україну представляв 231 спортсмен, у 2000-му – 230, у 2004-му – 239, у 2008-му – 254, у 2012-му – 238, у 2016-му – 205.

Нагадаємо, Олімпійські ігри у Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня. Вони повинні були відбутися ще в 2020 році, однак через пандемію COVID-19 їх перенесли на це літо.

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