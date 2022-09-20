"Після обговорень з УЄФА ми можемо підтвердити, що перед матчем проти України буде хвилина оплесків у пам'ять про Її Величність Королеву Єлизавету II", – йдеться в Twitter збірної Шотландії.

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Відповідно, гравці та тренерський штаб збірної України теж вшанують пам'ять правительки, якої не стало 8 вересня у віці 96 років. З них 70 вона була королевою Сполученого Королівства.

Матч Шотландія – Україна стартує 21 вересня о 21:45 за київським часом. Після трьох матчів "синьо-жовті" набрали 7 очок і лідирують в групі B1, шотландці відстають на 1 бал.

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