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Збірна України вперше з 2009 року вийшла на газон Дніпро-Арени – відео тренування "синьо-жовтих"

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Збірна України вперше з 2009 року вийшла на газон Дніпро-Арени – відео тренування "синьо-жовтих"
Збірна України на Дніпро-Арені / УАФ

Дніпро-Арена зачекалась на збірну України. "Синьо-жовті" вперше за 10 років вийшли на газон стадіону.

Команда Андрія Шевченка прилетіла у Дніпро та провела перше тренування на місцевому стадіоні. Саме тут "синьо-жовті" зіграють товариський поєдинок проти Нігерії, який відбудеться 11 вересня.

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Національна команда не проводила тут своїх поєдинків з 2009 року, коли у відборі чемпіонату світу-2010 українці мінімально перемогли збірну Англії (1:0).

Наразі Україна лідирує у відбірковій групі Євро-2020, набравши 13 очок у 5 матчах.

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Відеоновини Дніпро-Арена Україна Україна Збірна України
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