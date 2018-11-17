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Збірна України востаннє пропускала 4 голи в офіційному матчі 12 років тому

08:00 6 Читать на русском
Збірна України востаннє пропускала 4 голи в офіційному матчі 12 років тому
Тренування збірної України / О. Осипов

Збірна України розгромно поступилась Словаччині в рамках 5-го туру Ліги націй

Збірна України пропустила 4 голи в офіційному матчі в 4 раз в історії, повідомляє Tribuna.

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Вперше це сталось в 1995 році в відборі на Євро-1996 в матчі з Хорватією у гостях (0:4). Друга поразка – в 2001 році в плей-офф відбору на ЧС-2002 в грі з Німеччиною на виїзді (1:4). Втретє – в 2006 році на ЧС-2006 на груповому етапі в зустрічі з Іспанією (0:4).

У четвертий раз українці розгромно поступились вчора, програвши матч 5-го туру Ліги націй Словаччині з рахунком 1:4.

Словаччина розгромила Україну в матчі Ліги націй – опустили з небес на грішну землю

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
Матч завершено
4 : 1
Україна
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