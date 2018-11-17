Збірна України востаннє пропускала 4 голи в офіційному матчі 12 років тому

Збірна України розгромно поступилась Словаччині в рамках 5-го туру Ліги націй

Збірна України пропустила 4 голи в офіційному матчі в 4 раз в історії, повідомляє Tribuna.

Ліа націй: Словенії не вистачило гола Вербіча для перемоги над Норвегією, Данія обіграла Уельс

Вперше це сталось в 1995 році в відборі на Євро-1996 в матчі з Хорватією у гостях (0:4). Друга поразка – в 2001 році в плей-офф відбору на ЧС-2002 в грі з Німеччиною на виїзді (1:4). Втретє – в 2006 році на ЧС-2006 на груповому етапі в зустрічі з Іспанією (0:4).

У четвертий раз українці розгромно поступились вчора, програвши матч 5-го туру Ліги націй Словаччині з рахунком 1:4.

Словаччина розгромила Україну в матчі Ліги націй – опустили з небес на грішну землю