Команда Шевченка 23 травня буде приймати Бахрейн на харківському ОСК Металіст, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Для "синьо-жовтих" це буде перший з трьох спарингів в рамках підготовки до Євро. Після Бахрейну заплановані товариські матчі проти Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня). Для України чемпіонат Європи розпочнеться 13 червня – матч 1-го туру групового етапу з Нідерландами.

Додамо, що ОСК Металіст востаннє приймав збірну 11 жовтня 2019 року – тоді підопічні Шевченка здолали Литву (2:0) в рамках відбору на Євро.

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