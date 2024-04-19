Головний тренер збірної України U-16 Юрій Мороз обрав гравців, які представлятимуть нашу країну на міжнародному турнірі.

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2008 року народження) візьме участь у Турнірі розвитку УЄФА, який відбудеться в естонському Таллінні, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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На цей збір, який стартує 21 квітня, головний тренер команди Юрій Мороз запросив 22-х футболістів.

Склад юнацької збірної України U-16:

Воротарі: Єгор Крапівін (Еспаньйол, Іспанія), Ігор Костенко (Бенфіка, Португалія).

Захисники: Арсен Залипка, Олексій Піскун (обидва – Рух), Єгор Костюк, Ярослав Милокост, Нікіта Калюжний (усі – Шахтар), Олександр Бойко (Гент, Бельгія), Володимир Уманський (Ельче, Іспанія), Нікіта Мельник (Імолезе, Італія).

Півзахисники: Олександр Балакай (Шахтар), Павло Люсін (Динамо), Артем Корж (СК Дніпро-1), Мухаммад Джурабаєв, Володимир Шелепінський (обидва – Рух), Ілля Кутья (Хайдук, Хорватія).

Нападники: Іван Андрейко (Динамо), Олександр Кройтарь, Ролан Мустафаєв (обидва – Рух), Артем Зубрій (Шахтар), Ілля Меньшиков (Аустрія, Австрія), Дмитро Зудін (Хайдук, Хорватія).

Нагадаємо, змагання проходитимуть із 23-го до 28 квітня. На турнірі "синьо-жовті", які готуватимуться до кваліфікації Євро-2025 (U-17), гратимуть з однолітками з Естонії, Північної Ірландії та Люксембургу.

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