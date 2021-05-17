Як відомо, кожна команда-учасник на Євро-2020 матиме можливість провести лише одне тренування на кожній з домашніх арен чемпіонату за умови проведення нею матчу на цьому стадіоні. Тому всю підготовчу роботу збірні проводитимуть на полях, які вони вибрали в статусі своїх офіційних тренувальних полігонів.

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Базовим стадіоном для тренувань "синьо-жовтих" в Румунії стане арена, яка має ім'я тренера Ангела Йорданеску, повідомляє офіційний сайт УАФ. Спортивний комплекс розташований у передмісті Бухареста – Волунтарі, а сама арена вміщує 4,5 тисячі глядачів.

Поруч є поле зі штучним покриттям і ще одне натуральне поле, але менших розмірів. Основна роздягальня стадіону межує з тренажерним залом і примикає до сауни. Тому відновлювальні процедури після тренувань можна буде проводити прямо на стадіоні.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2020 Україна в рамках групи С зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі команди Андрія Шевченка пройдуть в Амстердамі і Бухаресті у присутності глядачів.

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