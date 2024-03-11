Українська асоціація футболу розкрила, як національна команда готуватиметься до надважливого поєдинку проти Боснії і Герцеговини.

Збірна України розпочне збір вже 14-го березня в іспанській Марбельї, повідомляє офіційний сайт УАФ. Представники українських клубів прибудуть по обіді 14 березня.

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Підготовка на півдні Іспанії триватиме до 19-го березня, а українці, які виступають в Європі, приєднуватимуться впродовж тижня. 19-го березня делегація збірної України вилетить до Сараєва, де і розміститься за два дні до гри. 22 березня "синьо-жовті" візьмуть курс із Сараєва на польську Познань, де готуватимуться до другої березневої гри. 25 березня збірна України переїде до Тшебиниці, де вже проводила збір. Другий березневий поєдинок відбудеться на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав".

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Нагадаємо, матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня, початок о 21:45. У разі перемоги підопічні Сергія Реброва мають зіграти з переможцем пари Ізраїль – Ісландія у битві за путівку на Євро-2024.