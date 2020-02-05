Збірна України визначила два міста, де може відбутись спаринг з Кіпром

У таборі національної команди триває організаційна робота щодо останніх зборів команди Шевченка.

Товариський матч між збірними України та Кіпру відбудеться або у Харкові, або поєдинок прийматиме Полтава, повідомляє Команда 1.

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Зустріч запланована на 26 травня. Також команда Андрія Шевченка планує провести контрольні матчі 2-го та 7 червня. Під час березневого збору "синь-жовті" зіграють з французами та поляками. Обидва спаринги відбудуться на виїзді.

Нагадаємо, у фінальній частині Євро-2020, яка стартує 12 червня, на збірну України очікують поєдинки з Австрією та Нідерландами.

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