Збірна України з футзалу U-19 перемогла Сербію (1:0) та кваліфікувалась на чемпіонат Європи.

Футзал. Євро-2025 U19, кваліфікація, 3-й тур

Сербія U-19 – Україна U-19 – 0:1

Гол: Приходько, 16

"Синьо-жовті" здобули мінімальну перемогу над командою Сербії у вирішальному матчі відбору та вийшли на чемпіонат Європи 2025 року (U-19).

Збірна України продовжує домінувати у відборі на Євро U-19 – друга розгромна перемога та перше місце в групі

Єдиний гол у матчі на 16-й хвилині забив гравець Урагана Ілля Приходько, який влучив класним ударом у дев'ятку воріт суперника. У підсумку, збірна України посіла перше місце у своїй відбірковій групі та стала єдиною командою з квартету, що вийшла на Євро.

Нагадаємо, у перших двох поєдинках кваліфікації українці перемогли збірні Чорногорії (9:2) та Нідерландів (6:2).Перед фінальним туром у команд Сербії та України було по 6 очок у турнірній таблиці. Фінальний турнір з футзалу пройде з 28 вересня по 5 жовтня у Молдові.

Такої кадрово слабкої збірної України не було ще ніколи