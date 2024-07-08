Футболісти та тренерський штаб збірної України вирушили до Франції, де готуватимуться до історичної для нашої держави Олімпіади, повідомляє прес-служба УАФ.

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Вже сьогодні, 8 липня, Ротань і Ко планують розпочати тренувальний збір. 14-го та 18-го липня "синьо-жовті" проведуть два товариські матчі з олімпійськими збірними Єгипту і Парагваю відповідно. Частина футболістів (Арсеній Батагов з Зорі та гравці Руха) приєднаються до команди вже перед стартом ОІ-2024.

Нагадаємо, футбольний турнір Олімпіади проходитиме з 24 липня до 9 серпня. На груповому етапі Україна зіграє з Іраком, Марокко та Аргентиною.

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