Прес-служба УАФ опублікувала відео, на якому футболісти національної команди, що виступають в УПЛ, збираються на вокзалі перед виїздом.

Уже сьогодні "синьо-жовті" вирушать до Польщі, де проведуть тренувальний збір напередодні матчів кваліфікації проти Франції та Азербайджану.

Перший поєдинок Україна проведе 5 вересня у Вроцлаві проти французів (початок о 21:45). Матч із Азербайджаном запланований на 9 вересня.

