Делегація "синьо-жовтих" вилетіла до Сараєва, де має відбутись важливий поєдинок плей-офф за Євро-2024 проти Боснії.

Збірна України завершила тренувальні збори в Іспанії та прибула до аеропорту, звідки вирушить до столиці Боснії і Герцеговини – Сараєва, повідомляє Telegram-канал УАФ.

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Додамо, що переможець протистояння Боснія і Герцеговина – Україна зустрінеться з тріумфатором пари Ізраїль – Ісландія у битві за путівку на чемпіонат Європи-2024, який відбудеться в Німеччині.

Нагадаємо, дуель за вихід на Євро-2024 відбудеться в місті Зениця на стадіоні Біліно Поле у четвер, 21 березня, і стартує о 21:45 за київським часом.

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