Українська національна команда вже зовсім скоро розпочне підготовку до матчу з французами.

Збірна України вирушила у Францію для участі у товариському поєдинку з підопічними Дідьє Дешама, інформує офіційний сайт УАФ.

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З Києва вилетіли представники клубів УПЛ. Загалом, їх 10: динамівці Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв та Ілля Забарний, а також Юхим Конопля із чернігівської Десни та Юрій Паньків з Олександрії.

У Парижі до них приєднаються ще 11 гравців. Роман Яремчук, Едуард Соболь, Ігор Пластун, Євген Макаренко та Богдан Михайліченко прибудуть до Парижа потягом із Брюсселя. Решта збірників, а це Ігор Харатін, Олександр Зубков, Руслан Маліновський, Андрій Ярмоленко, Андрій Лунін та Євген Чеберко, прилетять регулярними рейсами до аеропорту Шарль де Голль. Таким чином, до спарингу з французами буде готуватися 21 гравець.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка 7 жовтня проведуть товариський матч з Францією, який стане підготовчим до поєдинків Ліги націй: 10 жовтня "синьо-жовті" прийматимуть Німеччину, а за три дні – Іспанію.

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