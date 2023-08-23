Збірна України в напруженому матчі обіграла Англію і здобула золото Всесвітніх ігор.

У Бірмінгемі відбулися Всесвітні ігри серед спортсменів з вадами зору. Збірна України з футзалу здобула золоті нагороди змагань.

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У фіналі наші збірники обіграли команду Англії з рахунком 4:3, здобувши золото. У матчі за "бронзу" турніру збірна Іспанії розгромила Японію з рахунком 9:0.

Найкращим гравцем турніру визнано українця Вадима Швеця, який забив вирішальний гол у фіналі, принісши перемогу Україні. Голкіпера збірної Вадима Скотнікова визнано найкращим воротарем турніру.

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