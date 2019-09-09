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Збірна України відвідала військовий шпиталь у Дніпрі

17:17 794 Читать на русском
Збірна України відвідала військовий шпиталь у Дніпрі
Збірна України / УАФ

"Синьо-жовті" не забувають про бійців, які воюють із Росією на Сході України.

Збірна України не залишила без уваги поранених бійців, які ризикують власним життям заради мирного неба та повернення контролю над окупованою частиною Донбасу.

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У військовий шпиталь у Дніпрі завітали Андрій Лунін, Андрій Пятов, Євген Коноплянка, тренери Андрій Шевченко та Олександр Шовковський, а також президент УАФ Андрій Павелко та віце-президент Вадим Костюченко.

Вони поспілкувались із пораненими бійцями, подарували їм сувеніри з автографами та квитки на матч Україна – Нігерія, який відбудеться 10 вересня.

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"Вважаю, це дуже важливо. Поки у нас є час, ми приїхали, давно не були в Дніпрі. Це найближча точка, через це відділення пройшло близько 3 тисяч поранених. Перша допомога, яка тут надається, вона найголовніша. Дуже багато серйозних операцій тут було зроблено.

Відвідали кількох хлопців, які були нещодавно прооперовані. Честь і хвала нашим лікарям і всім, хто допомагає, щоб наші бійці отримали першу допомогу, були прооперовані в найкращих умовах, щоб у них було майбутнє", – сказав Шевченко FootBoom.

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