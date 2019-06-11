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Збірна України продемонструвала найкращий старт за 20 років у рамках кваліфікацій чемпіонатів Європи та світу

09:07 2502 Читать на русском
Збірна України продемонструвала найкращий старт за 20 років у рамках кваліфікацій чемпіонатів Європи та світу
Роман Яремчук / фото: Р. Породько

Збірна України повторила рекорд 20-річної давності за набраними очками в стартових турах кваліфікації чемпіонатів світу та Європи.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

У перших чотирьох турах відбору Євро-2020 українці набрали 10 очок. Вони зіграли внічию з Португалією (0:0), розгромили Сербію (5:0) і двічі перемогли Люксембург (2:1, 1:0).

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Стільки ж очок національна збірна в стартових чотирьох турах набирала тільки в кваліфікації Євро-2000. Тоді українці грали в четвертій групі з Францією, Росією, Ісландією, Вірменією та Андоррою.

Українська команда стартувала в 1998 році з перемоги над Росією (3:2), Андоррою (2:0) і Вірменією (2:0), а в 1999-му продовжила вдалий початок виїзної нічиєї з французами (0:0). У разі перемоги над Литвою у вересні буде встановлений новий рекорд.

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Євро-2020 Україна - Люксембург Україна Україна Люксембург Люксембург
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