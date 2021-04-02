Три нічиї у трьох стартових турах відбору ЧС можуть стати поганим знаком для збірної України.

Старт поточного циклу став ледь не найгіршим за всю історію "синьо-жовтих". Антирекорд зберігся за відбором до ЧС-2014, повідомляє Команда№1.

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Тоді збірна України мала всього 2 очки після трьох стартових турів. Кампанію проводили аж три тренери. Олег Блохін розпочав з нічиєї проти Англії і вирішив приєднатися до Динамо. Команду підхопив Андрій Баль – одне очко у двох матчах. Після цього за справу взявся Михайло Фоменко, який героїчно вирвав путівку бодай у плей-офф. Ті матчі з Францією українські фанати добре запам'ятали – перемога вдома 2:0, але програш 0:3 на виїзді і прощання з мріями про Мундіаль.

Додамо, що збірна України відновить відбір на ЧС-2022 у вересні. До того часу підопічні Шевченко проведуть низку товариських матчів і повинні виступити на Євро-2020.

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