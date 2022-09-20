Українці дізналися ім'я коментатора, який разом з ними проведе 3 найближчі матчі національної збірної.

На усіх поєдинках "синьо-жовтих" працюватиме Андрій Столярчук, інформує сайт ICTV. Саме цей канал буде серед трансляторів.

Шотландія – Україна: де дивитися матч Ліги націй

Раніше з'являлась інформація про запрошення Дениса Босянка, але вона не підтвердилась. Столярчук регулярно коментував збірну України на каналах "Футбол" та "Україна". Втім, у липні Нацрада анулювала ліцензії "Медіа Групи Україна", яка належала Рінату Ахметову.

Нагадаємо, збірна України у вересневому циклі Ліги націй двічі зіграє проти Шотландії (21 вересня – на виїзді, 27 вересня – вдома) та проти команди Вірменії (24 вересня).

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