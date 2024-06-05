"Синьо-жовті" продовжують підготовку до чемпіонату Європи, який пройде на полях Німеччини.

Після нічиєї з Німеччиною (0:0) гравці, які не брали участі у матчі, виконали бігову роботу на полі уже після фінального свистка, повідомляє офіційний сайт УАФ. У готелі на команду чекав Андрій Лунін, який після фіналу Ліги чемпіонів нарешті приєднався до національної команди.

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У середу, 4 червня, вищезгадана група гравців, доповнена голкіперами Георгієм Бущаном та Андрієм Луніним, провела завершальне тренування, аби отримати навантаження, рівноцінне ігровому. Інші гравці мали можливість відпочити та відновитися.

По обіді "синьо-жовті" зустрілись із директором УЄФА з питань суддівства Роберто Розетті, який спеціально прибув у розташування збірної України, аби розповісти тренерському штабу та гравцям про суддівські нововведення на фінальному турнірі Євро-2024.

Згодом національна команда України вилетіла з аеропорту Нюрнберга до Варшави, де вже сьогодні, 5 червня, розпочне другий тренувальний збір.

Нагадаємо, попереду у команди Сергія Реброва ще два спаринги – 7 червня з Польщею та 11 червня з Молдовою.

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