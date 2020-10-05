Підопічні Андрія Шевченка розпочали підготовку до товариського поєдинку з чинним чемпіоном світу.

Після прильоту у Францію збірна України оселилась у готелі біля Парижа, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Шевченко може довикликати ще двох легіонерів у збірну України

Окрім гравців УПЛ, до табору "синьо-жовтих" вже долучилась низка легіонерів. Футболісти дотримуються жорстких правил карантину, перед обідом медичний штаб збірної наказав гравцям не знімати масок навіть під час набору їжі зі шведського столу.

Ввечері підопічні Шевченка провели тренування на полі стадіону "Стад де Бургонь", на якому грає місцева регбійна команда. Заняття супроводжувалось дощем.

Нагадаємо, спаринг Франція – Україна відбудеться 7 жовтня, початок о 22:10.

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