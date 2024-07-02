Ротань і Ко зіграють у Парижі два товариські матчі.

7 липня олімпійська збірна України вирушить із Києва до Франції, де в межах підготовки до Олімпіади проведе одразу два товариські поєдинки, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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"Синьо-жовті" планують прибути до своєї бази в спортивному комплексі Plaine des Sports у містечку Сен-Поль-ле-Дакс 8 липня. Того ж дня має розпочатися й тренувальний збір, який міститиме безпосередні заняття на полі, а також теоретичні сесії.

Перший товариський поєдинок проти олімпійської збірної Єгипту команда Руслана Ротаня проведе 14 липня (початок о 19:30). Друга гра проти олімпійської збірної Парагваю відбудеться 18 липня (початок о 19:30).

До слова, склад олімпійської збірної України для підготовки до Ігор-2024 в Парижі буде названо найближчим часом.

Нагадаємо, суперниками "синьо-жовтих" на Олімпіаді-2024 у групі будуть Аргентина, Марокко та Ірак. Матчі відбудуться 24-го, 27-го й 30 липня відповідно.

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