Збірна України U-21 драматично втратила перемогу над Грузією у товариському матчі з 2 вилученнями

Молодіжна збірна України у результативному матчі втратила перемогу над Грузією.

На столичному стадіоні імені Баннікова збірна Укрїни U-21 поділила очки з однолітками із Грузії у товариському матчі. "Синьо-жовтим" вдалось забити швидкий гол зусиллями Русина, який реалізував пенальті на 7-й хвилині. Грузини змогли відігратись завдяки точному удару Лаквехеліані на 35-й хвилині, однак під завісу першого тайму Лєднєв відновив перевагу господарів

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Янчак, який з'явився на полі по перерві результативним ударом подвоїв перевагу збірної України. На 71-й хвилині Янчак отримав червону картку за грубу гру. Вадим зіграв ногою у голову суперника і отримав справедливе вилучення. Цей момент став переломним у матчі. Вже за 7 хвилин після червоної грузини змогли скоротити відставання. Дубль оформив Лаквехеліані, а під завісу другого тайму забив Лежава, встановивши нічийний результат. На 90+1 хвилині склади урівняли. Вилучили Арабідзе, однак це вже ніяк не повпливало на рахунок зустрічі.

Товариський матч

Україна U-21 – Грузія U-21 – 3:3

Голи: Русин, 7 (пен.), Лєднєв, 45+1, Янчак, 59 – Лаквехеліані 35, 77, Лежава, 85

Вилучення: Янчак, 71 – Арабідзе, 90+1

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