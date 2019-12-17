Збірна України U-21 проведе товариський матч проти Італії

Виконком Української асоціації футболу підтвердив, що збірна України U-21 проведе спаринг з Італією.

Товариський матч проти італійців запланований на 3 червня 2020 року, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Зазначимо, що перед цим збірна України U-21 візьме участь у меморіалі Лобановського. Окрім "синьо-жовтих", на турнірі зіграють Португалія, Болгарія та Словенія. 29 травня в півфіналі команда Руслана Ротаня зіграє з португальцями, а болгари – зі словенцями. 31 травня відбудуться вирішальні ігри – фінал і матч за третє місце.

Нагадаємо, що у 2019-му молодіжна збірна України вперше за 10 років перемогла на Меморіалі Лобановського.

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