toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України U-21
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Збірна України U-21 проведе товариський матч проти Італії

11:04 105 Читать на русском
Збірна України U-21 проведе товариський матч проти Італії
Збірна України U-21 / УАФ

Виконком Української асоціації футболу підтвердив, що збірна України U-21 проведе спаринг з Італією.

Товариський матч проти італійців запланований на 3 червня 2020 року, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Ротань назвав фактор, який негативно вплинув на результати молодіжної збірної України

Зазначимо, що перед цим збірна України U-21 візьме участь у меморіалі Лобановського. Окрім "синьо-жовтих", на турнірі зіграють Португалія, Болгарія та Словенія. 29 травня в півфіналі команда Руслана Ротаня зіграє з португальцями, а болгари – зі словенцями. 31 травня відбудуться вирішальні ігри – фінал і матч за третє місце.

Нагадаємо, що у 2019-му молодіжна збірна України вперше за 10 років перемогла на Меморіалі Лобановського.

Не потрібно робити трагедію: чим Ротань може бути корисний для Шевченка

blog_ava
Україна може змінити технічного спонсора перед Євро-2020, – ЗМІ
09:17
3755
Теги
Італія U-21 Італія U-21 Збірна України U-21 Товариські матчі Україна U-21 Україна U-21 Товариські матчі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
1
хв
Борусія Дортмунд
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук