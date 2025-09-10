Контрольний матч

Ватра – Україна U-21 – 2:4

Голи: Кревсун, Синчук, Піщур, Федір

Україна (перший тайм): Пахолюк, Кітела, Холод, Кульбачук, Вернаттус, Варфоломєєв, Кревсун, Шах, Гаджиєв, Степанов, Гусол

Україна (другий тайм): Пахолюк, Крупський, Киричок, Огарков, Вернаттус, Мельниченко, Саленко, Синчук, Федор, Пономаренко, Пищур

Молодіжна збірна України провела свій другий матч у вересні 2025 року: команда Унаї Мельгоси в товариському поєдинку перемогла представника другого дивізіону чемпіонату Польщі – Ватру (4:2).

Нагадаємо, що перший матч під час цього збору в рамках стартового туру відбору до Євро-2027 (U-21) "жовто-сині" виграли на виїзді у Литви – 4:0.

